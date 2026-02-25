Ричмонд
Король Норвегии Харальд V госпитализирован на Тенерифе: вот что с ним случилось

Король Норвегии госпитализирован на Тенерифе с инфекцией и обезвоживанием.

Источник: Комсомольская правда

Король Норвегии Харальд V попал в больницу, когда проводил отпуск на Тенерифе. Об этом информирует NRK, ссылаясь на распространённое королевским дворцом заявление.

Сообщается, что монарх госпитализирован с инфекцией и обезвоживанием, причём его состояние медики оценивают как хорошее.

«Норвежская королевская семья объявила, что короля лечат от инфекции и обезвоживания. В заявлении говорится, что он чувствует себя хорошо», — сказано в публикации.

Также сообщается, что личный врач короля отправился на Тенерифе, чтобы оказать помощь в лечении монарха.

Королю Харальду V 89 лет. В 2024 году ему установили постоянный кардиостимулятор. Такая необходимость была вызвана последствиями поразившей сердце инфекции.

Еще в начале 2000-х годов король пережил серии операций, после которых вылечился от рака. Также сообщалось, что у монарха возникают проблемы с ходьбой из-за полученной ещё во время службы в армии травмы ноги.

