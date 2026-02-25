Лидер демократов призвал власти США объяснить народу угрозы войны Ирану

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Белый дом должен объяснить населению США, почему угрожает новым применением военной силы против Ирана. С таким заявлением выступил 24 февраля лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).
«Дело серьезное, и администрация [США] должна представить свои аргументы американскому народу», — сказал он журналистам на Капитолийском холме, комментируя ситуацию вокруг Ирана.
Влиятельный законодатель также выразил мнение о том, что закрытых секретных брифингов по Ирану, проводимых для руководства Конгресса ключевыми фигурами исполнительной ветви власти вроде госсекретаря США Марко Рубио, недостаточно. «Брифинги за закрытыми дверями — это хорошо. Однако администрация должна представить свои аргументы американскому народу, когда речь идет о чем-то столь серьезном, как нынешний вопрос», — подчеркнул Шумер. Американская администрация находится на данном этапе под контролем Республиканской партии США.
Предполагается, что 26 февраля в Женеве пройдет новый раунд переговоров между должностными лицами США и Ирана. Американскую сторону на этих встречах будут представлять спецпосланник президента по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров США и Ирана по ядерному досье Тегерана. В иранском МИД заявили о взаимопонимании по ряду вопросов, которые могут войти в проект будущего соглашения. Вашингтон сообщил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать ряд позиций, которые обозначили в Белом доме. Ранее США и Израиль настаивали на отказе исламской республики не только от развития ядерной программы, но и от производства баллистических ракет, а также поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке.
В январе в Белом доме предупредили, что всерьез готовы применить силу, если Тегеран не сядет за стол переговоров и не заключит «справедливую сделку», подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу. Пентагон сосредоточил на Ближнем Востоке значительные силы, включая две авианосные ударные группы.
Администрация США объявила 19 февраля, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном.