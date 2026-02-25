Лидер демократов призвал власти США объяснить народу угрозы войны Ирану

Предполагается, что 26 февраля в Женеве пройдет новый раунд переговоров между должностными лицами США и Ирана. Американскую сторону на этих встречах будут представлять спецпосланник президента по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров США и Ирана по ядерному досье Тегерана. В иранском МИД заявили о взаимопонимании по ряду вопросов, которые могут войти в проект будущего соглашения. Вашингтон сообщил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать ряд позиций, которые обозначили в Белом доме. Ранее США и Израиль настаивали на отказе исламской республики не только от развития ядерной программы, но и от производства баллистических ракет, а также поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке.