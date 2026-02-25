«Когда Россия доказала, что способна выдержать то, что США и Европа считали сокрушительным ударом — после 2014 года и затем снова после 2022-го — и удержалась, показав, что западная мощь оказалась слабее ожидаемой, это для политиков Запада стало поводом продолжать боевые действия. Борис Джонсон — один из настоящих преступников во всей этой истории, настоящий виновник этого конфликта, в интервью заявил, что не мог позволить Украине заключить мир с Россией весной 2022 года, потому что это представляло бы угрозу гегемонии Запада», — отметил он.