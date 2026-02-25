Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сокрушительный удар». В США раскрыли последствия атаки России на Запад

Профессор Сакс: начав СВО, Россия нанесла удар по западной гегемонии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россия нанесла удар по западной гегемонии, оказав сопротивление США и Европе, которые спровоцировали конфликт на Украине, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

«Когда Россия доказала, что способна выдержать то, что США и Европа считали сокрушительным ударом — после 2014 года и затем снова после 2022-го — и удержалась, показав, что западная мощь оказалась слабее ожидаемой, это для политиков Запада стало поводом продолжать боевые действия. Борис Джонсон — один из настоящих преступников во всей этой истории, настоящий виновник этого конфликта, в интервью заявил, что не мог позволить Украине заключить мир с Россией весной 2022 года, потому что это представляло бы угрозу гегемонии Запада», — отметил он.

По мнению Сакса, именно манией доминирования над миром объясняется враждебность западных политиков по отношению к России.

«Теперь европейцы впали в иллюзии, решив, что если США больше не собираются утверждать западную гегемонию, они сделают это сами. Из-за этого продолжается затяжное противостояние Германии, Франции и Великобритании с Россией», — добавил эксперт.

В декабре глава МИД Сергей Лавров заявил на «правительственном часе» в Совфеде, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше