МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россия нанесла удар по западной гегемонии, оказав сопротивление США и Европе, которые спровоцировали конфликт на Украине, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
«Когда Россия доказала, что способна выдержать то, что США и Европа считали сокрушительным ударом — после 2014 года и затем снова после 2022-го — и удержалась, показав, что западная мощь оказалась слабее ожидаемой, это для политиков Запада стало поводом продолжать боевые действия. Борис Джонсон — один из настоящих преступников во всей этой истории, настоящий виновник этого конфликта, в интервью заявил, что не мог позволить Украине заключить мир с Россией весной 2022 года, потому что это представляло бы угрозу гегемонии Запада», — отметил он.
По мнению Сакса, именно манией доминирования над миром объясняется враждебность западных политиков по отношению к России.
«Теперь европейцы впали в иллюзии, решив, что если США больше не собираются утверждать западную гегемонию, они сделают это сами. Из-за этого продолжается затяжное противостояние Германии, Франции и Великобритании с Россией», — добавил эксперт.
В декабре глава МИД Сергей Лавров заявил на «правительственном часе» в Совфеде, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.