Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя заявил о нежелании Европы поддерживать переговоры по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что европейские страны не настроены поддерживать трёхсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе западных государств, дипломат подчеркнул, что Европу не интересует будущее украинского народа.

По его словам, гарантии безопасности, которые готова предоставить Европа, распространяются на Незалежную только до тех пор, пока та остаётся врагом России и продолжает войну. Небензя также отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в мире, поскольку конфликт для него — вопрос политического выживания.

«Для него война — вопрос политический, да и просто выживания», — подчеркнул Небензя.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что в ходе мирных переговоров США требуют уступок лишь от Украины, но не от России. Украинский политик заявил, что завершение конфликта уже близко, однако прежде всего необходимо обсуждать гарантии безопасности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше