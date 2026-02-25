По его словам, гарантии безопасности, которые готова предоставить Европа, распространяются на Незалежную только до тех пор, пока та остаётся врагом России и продолжает войну. Небензя также отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в мире, поскольку конфликт для него — вопрос политического выживания.