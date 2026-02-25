Число санкций против России превысило 31,5 тысячи

Самое большое количество ограничений приходится на США — 23,5 процента или 7411. Их число стало чуть меньше, так как Штаты 18 декабря 2025 года исключили из-под действия антироссийских санкций семь юридических и двух физических лиц. В тройку также вошли Канада с 12,6 процента (3980) и Швейцария с 12,2 процента (3851).