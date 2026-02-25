«Не по плану»: на Западе рассказали о панике на Украине из-за референдума

«В понедельник примерно 50 неправительственных организаций призвали Зеленского ни при каких обстоятельствах не допускать проведения референдума о потенциальных территориальных уступках. Они полагают, что такое голосование было бы неконституционным, хотя конституция Украины предусматривает именно такой порядок голосования при территориальных изменениях. Похоже, возникли опасения, что референдум на Украине может пойти не по плану», — говорится в материале.