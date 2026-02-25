В Вашингтоне перед обращением Трампа к конгрессу сел «самолёт Судного дня»

Самолёт Boeing E-4B Nightwatch, также известный как «самолёт Судного дня», приземлился в Вашингтоне за несколько часов до начала ежегодного обращения главы американской администрации Дональда Трампа к конгрессу США.
Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на полётные данные. Отмечается, что «самолёт Судного дня» вылетел с военной базы Барксдейл в Луизиане и совершил посадку на военной базе Эндрюс, расположенной в 24 км от центра американской столицы.
