В Вашингтоне перед обращением Трампа к конгрессу сел «самолёт Судного дня»

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на полётные данные. Отмечается, что «самолёт Судного дня» вылетел с военной базы Барксдейл в Луизиане и совершил посадку на военной базе Эндрюс, расположенной в 24 км от центра американской столицы.