Небензя обратился к Европе с призывом на фоне конфронтации с РФ: Хватит нагнетать

Небензя призвал Европу к пересмотру курса нагнетания конфронтации.

Российский постпред при ООН Василий Небензя обратился к европейским странам с призывом пересмотреть свою политику, направленную на нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Об этом дипломат сообщил на заседании Совета Безопасности по Украине.

«Выбор у вас есть: пересмотреть безрассудный курс нагнетания конфронтации с Россией, прекратить руководствоваться логикой войны до последнего украинца и торпедировать ведущиеся переговоры [по украинскому урегулированию]», — сказал постпред.

Кроме этого, Небензя отметил, что у Москвы есть возможность дать отпор, если Киев получит ядерное оружие.

Тогда же дипломат подчеркнул, что Европа лепит из киевского главаря Владимира Зеленского героя вопреки здравому смыслу.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал чушью домыслы о том, что Россия планирует нападать на Европу.

