Самолёт Судного дня приземлился в Вашингтоне перед обращением Трампа

Самолёт Судного дня — ключевой элемент национальной безопасности США, предназначенный для управления ядерными силами в случае чрезвычайной ситуации. Он используется как подвижный командный пункт, способный заменить правительственные структуры при угрозе.
Выступление президента с ежегодным посланием к Конгрессу начнется в 21:00 по местному времени (5:00 мск) и будет посвящено внутренней политике и планам администрации.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп уже обсуждает возможного преемника. Среди кандидатов — вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, но сам президент пока не спешит делать официальное заявление, чтобы не создавать впечатление заранее подготовленной передачи власти. Опросы показывают, что Вэнс лидирует среди республиканцев с 53%, тогда как Рубио набирает лишь 7%, что добавляет интригу в предвыборную гонку.
