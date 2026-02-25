Самолёт Судного дня приземлился в Вашингтоне перед обращением Трампа

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп уже обсуждает возможного преемника. Среди кандидатов — вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, но сам президент пока не спешит делать официальное заявление, чтобы не создавать впечатление заранее подготовленной передачи власти. Опросы показывают, что Вэнс лидирует среди республиканцев с 53%, тогда как Рубио набирает лишь 7%, что добавляет интригу в предвыборную гонку.