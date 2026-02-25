В Испании госпитализировали 89-летнего короля Норвегии

СТОКГОЛЬМ, 25 февраля. /ТАСС/. 89-летний норвежский монарх Харальд V был госпитализирован 24 февраля на испанском острове Тенерифе из-за инфекции и обезвоживания.
«Его Величество король был доставлен сегодня вечером в университетскую больницу Hospital Universitario Hospiten Sur на Тенерифе. Король проходит лечение от инфекции и обезвоживания, и, по сообщениям, его состояние оценивается как хорошее», — говорится в заявлении дворца.
Отмечается, что личный врач монарха уже отправился на испанский остров, чтобы оказать помощь в лечении. В настоящее время королевская семья проводит на Тенерифе зимний отпуск.