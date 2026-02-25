Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский назвал сроки возможной встречи России, Украины и США

Зеленский: трехстороняя встреча по Украине возможна в течение десяти дней.

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что встреча России, Украины и США по украинскому конфликту возможна в течение «этой недели» или «десяти дней».

«У нас будет трехсторонний формат. Я думаю, в течение этой недели, может, десяти дней», — заявил Зеленский, его слова приводит телеканал ТСН.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 22 февраля сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17−18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше