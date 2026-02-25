«Киеву будет только хуже»: что известно о планах отправить на Украину ядерное оружие

Великобритания и Франция собираются передать Украине ядерное оружие. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ. По данным ведомства, Лондон и Париж хотят скрыто поставить в Киев комплектующие и технологии, необходимые для сборки ядерного взрывного устройства и его доставки. По сообщению СВР, за основу может быть взята боевая часть французской баллистической ракеты. В России происходящее назвали преступлением и вопиющим нарушением международного права. Совет Федерации призвал Францию и Великобританию к ответственности. Ранее информация о планах снабдить Киев ядерным оружием уже появлялась в СМИ. По словам экспертов, идея отправки ЯО на Украину используется Западом для спекуляций и шантажа.
Служба внешней разведки России во вторник, 24 февраля, сообщила о подготовке Великобританией и Францией передачи Украине ядерного оружия.
«По имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средств его доставки», — заявили в пресс-бюро ведомства.
По данным спецслужбы, немцы предпочли «благоразумно отказаться участвовать в этой опасной авантюре».
«Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ. Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением», — подчеркнули в российском разведывательном ведомстве.
«Вундерваффе» для Киева.
Цель авантюры, как поясняют в СВР, — обеспечить Киеву более выгодные условия завершения боевых действий.
«Считается, что Украину нужно снабдить “вундерваффе”. Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой “грязной” бомбой», — пояснили в Службе внешней разведки РФ.
В ведомстве отдельно подчеркнули, что подобные планы со стороны Франции и Великобритании несут угрозу для глобальной безопасности.
«Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что всё тайное неизбежно станет явным», — заявили в пресс-бюро СВР РФ.
По данным российской разведки, план французов и англичан заключается в скрытой передаче ряда технологий и материалов, которые позволят Украине собрать ядерную бомбу.
В СВР уточняют, что основой для ядерного взрывного устройства может послужить боевая часть французской баллистической ракеты.
«Речь идёт о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», — уточнили в Службе внешней разведки РФ.
Атомная подводная лодка Le Terrible.
Legion-Media.
© Fred Tanneau/Pool/Bestimage.
По информации французских СМИ, в октябре 1995 года такой боеприпас был испытан Министерством обороны Франции на атолле в Полинезии. Мощность взрыва составила 110 килотонн — примерно в шесть раз больше, чем у бомбы в Хиросиме.
В свою очередь, в российской разведке подчёркивают, что передачу европейских ядерных технологий Украине на Западе планируют обставить как результат собственной разработки Киева.
«В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», — заявили в СВР РФ.
В беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич отметил, что у Украины нет технологий и ресурсов для производства полноценного ядерного заряда.
«Единственное, что они могут смастерить, — грязную бомбу. Собрать в ведро ядерные отходы и запустить на ракете. Украина и в лучшие годы СССР не могла создать с нуля ЯО. Сейчас же тем более. Изобрести атомную бомбу на кухне невозможно», — подчеркнул политолог.
«Это уголовное преступление».
Между тем в Кремле заявили, что сложившаяся ситуация крайне опасна для мировой ядерной безопасности и грубо нарушает международное право. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
РИА Новости.
© Сергей Бобылев.
«Безусловно, эта информация чрезвычайно важна. … В том числе в контексте горячего конфликта, который, собственно, имеет место в Европе, на европейском континенте», — заявил представитель Кремля.
Песков также назвал происходящее вопиющим нарушением всех норм, принципов и соответствующих актов международного права.
В Совфеде призвали инициировать соответствующие расследования и предупредили о «катастрофических последствиях» для всей Европы.
Кроме того, сенаторы напомнили, что в соответствии с ядерной доктриной РФ, агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.
В свою очередь заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос RT, заявил, что в случае необходимости Россия будет вынуждена симметрично ответить на возникшую угрозу.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на улице Большая Дмитровка в Москве.
РИА Новости.
© Мария Девахина.
«Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придётся использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией», — написал политик.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» назвал преступлением передачу Киеву ядерного оружия.
«Недопустимо, когда руководство Франции, Англии за спиной своих парламентов, депутатов обсуждают кулуарно такие вопросы с киевским режимом, планируя передать Украине ядерное оружие… Это уголовное преступление», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что РФ не допустит появления на Украине ЯО и, если будет необходимо, ответит на это соответствующим образом.
«В этом случае мы будем принимать и использовать все — я хочу это подчеркнуть, именно все — имеющиеся в распоряжении России средства поражения. … Ну, а в самой Украине мы и этого (появления ЯО. — RT) не допустим, мы будем следить за каждым шагом, что там происходит», — заявил президент в ходе пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Казахстане в 2024 году.
Напомним, дискуссии о появлении на Украине ядерного оружия ведутся более пяти лет.
Владимир Зеленский.
AP.
© Michael Probst.
В 2021 году лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал отказ от ядерного оружия «фатальной ошибкой». Он подчеркнул, что наличие ядерного статуса позволило бы «шантажировать весь мир»: «И нам бы давали деньги на обслуживание».
Накануне начала СВО Зеленский на Мюнхенской конференции заявлял, что Киев готов пересмотреть свой отказ от обладания ядерным оружием.
В дальнейшем тема ядерного оружия на Украине неоднократно поднималась украинскими и западными политиками.
Согласно данным Минобороны России и утечкам в зарубежных СМИ, Киев с 2022 года не расстаётся с идеей самостоятельно изготовить смертоносный боеприпас.
«Опасная игра».
По мнению экспертов, идея отправки ЯО на Украину используется Западом для спекуляций и шантажа.
Как заявил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, в Киеве, Париже и Лондоне рассчитывают таким образом повлиять на политику США, РФ и массовое сознание.
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписывают Декларацию о намерениях разместить войска на Украине в случае мирного соглашения во время встречи «Коалиции желающих» в Елисейском дворце 6 января 2026 года в Париже.
© Tom Nicholson/Getty Images.
«Украина проигрывает на поле боя, проигрывает вся Европа. И европейцы пытаются хотя бы в информационной среде это компенсировать. Подавить волю обывателя и привлечь внимание руководства США, чтобы те хотя бы учитывали их мнение в соглашениях по Украине», — отметил эксперт.
Схожее мнение высказал и Николай Межевич. Он охарактеризовал действия Франции и Великобритании как блеф с целью отвлечения внимания от реальных политических проблем.
Между тем эксперты сходятся во мнении, что спекуляции на теме ядерного оружия будут продолжаться.
«Я думаю, они и дальше будут эти авантюры проговаривать. Это очень опасная игра, и странно, что в Европе этого не понимают. До них не доходит, что Киев может и по ним ударить запросто», — подытожил Кошкин.
По словам Николая Межевича, стремление Украины к обладанию ядерным оружием является следствием полного непонимания последствий своих действий.
«Киеву будет только хуже. Видимо, там считают логику лженаукой и не признают её. Объяснить иначе такое рвение к гибели невозможно. Российская доктрина предусматривает превентивный ядерный удар. Если мы поймём, что ядерное оружие попало на Украину и угрожает нам, мы выстрелим», — резюмировал эксперт.