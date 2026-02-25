Каспарова* заочно обвинили в двух преступлениях

Замоскворецкий суд Москвы в конце декабря 2025 года заочно арестовал Каспарова* по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с использованием СМИ или интернета. Он объявлен в международный розыск.