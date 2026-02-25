Марочко: ВС РФ за несколько дней продвинулись на четырех участках у Славянска

«За выходные дни и пару дней уже текущей недели наши военнослужащие развивали успех на славянском направлении. Прежде всего, расширена зона контроля в районе населенного пункта Кривая Лука. Также немного наши ребята продвинулись западнее Резниковки, заняты новые позиции в районе населенного пункта Никифоровка, а также наши военнослужащие расширили зону контроля в районе населенного пункта Миньковка», — сказал он.