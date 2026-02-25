Трамп заявил о неготовности Ирана отказаться от ядерного оружия

Накануне США перебросили к Ирану 150 самолётов и два авианосца. Ключевым элементом развёртывания стал авианосец USS Gerald R. Ford. Его заметили в понедельник у берегов греческого острова Крит. На борту корабля находятся десятки самолётов. Это уже второй американский авианосец, который отправили на Ближний Восток. Вместе с тем Россия призвала США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана.