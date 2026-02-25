Ричмонд
Трамп заявил о неготовности Ирана отказаться от ядерного оружия

Иран не хочет прямо заявить об отказе от создания ядерного оружия. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на обеде с журналистами перед ежегодным обращением к Конгрессу. Информацию передаёт ведущий Fox News Брет Байер.

Источник: Life.ru

«Трамп утверждает, что Иран отчаянно хочет заключить сделку. Но Иран просто не может произнести священную фразу: “Мы не будем создавать ядерное оружие”, — написал журналист.

Кроме этого Трамп утверждает, что Иран стремится заключить сделку с США сильнее, чем Вашингтон. Тегеран опасается военной атаки американской стороны.

Накануне США перебросили к Ирану 150 самолётов и два авианосца. Ключевым элементом развёртывания стал авианосец USS Gerald R. Ford. Его заметили в понедельник у берегов греческого острова Крит. На борту корабля находятся десятки самолётов. Это уже второй американский авианосец, который отправили на Ближний Восток. Вместе с тем Россия призвала США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

