Трамп заявил о неготовности Ирана отказаться от ядерного оружия

«Трамп утверждает, что Иран отчаянно хочет заключить сделку. Но Иран просто не может произнести священную фразу: “Мы не будем создавать ядерное оружие”, — написал журналист.
Кроме этого Трамп утверждает, что Иран стремится заключить сделку с США сильнее, чем Вашингтон. Тегеран опасается военной атаки американской стороны.
Накануне США перебросили к Ирану 150 самолётов и два авианосца. Ключевым элементом развёртывания стал авианосец USS Gerald R. Ford. Его заметили в понедельник у берегов греческого острова Крит. На борту корабля находятся десятки самолётов. Это уже второй американский авианосец, который отправили на Ближний Восток. Вместе с тем Россия призвала США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана.
