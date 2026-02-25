Дмитриев прокомментировал освобождение Мандельсона под залог

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона, ранее задержанного на фоне связей со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, отпустили под залог в стране, благосклонной к педофилам.
Ранее полиция Лондона сообщила, что Мандельсон отпущен под залог после того как в понедельник был задержан на фоне связей с Эпштейном.
«Связанный с Эпштейном Мандельсон освобожден под залог в Великобритании, стране, благосклонной к педофилам», — написал Дмитриев в социальной сети X.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.