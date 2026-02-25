Ричмонд
DM: в США уничтожили крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО

Сайт The Black Vault, на котором хранятся массивы рассекреченных документов об НЛО, лишился 3,8 млн секретных файлов.

Как сообщает британская газета Daily Mail, это произошло после того, как президент США Дональд Трамп выступил с заявлением об обнародовании документов, связанных с НЛО.

«…20 февраля главный сервер The Black Vault… был полностью очищен, в результате чего были удалены сотни гигабайт файлов…» — говорится в сообщении.

Ранее американский лидер поручил шефу Пентагона Питу Хегсету обнародовать информацию о внеземной жизни.

