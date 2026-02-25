Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя заявил о готовности РФ ответить на передачу ядерного оружия Киеву

Россия готова дать отпор, если Великобритания и Франция передадут Украине ядерное оружие. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по российско-украинскому конфликту.

Источник: Life.ru

«Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям», — приводит заявление Небензи постпредство России при ООН.

Он выразил надежду, что в Лондоне и Париже найдутся здравомыслящие и рассудительные люди. Они смогут удержать своих лидеров от подобных шагов.

Также Небензя отметил, что европейские страны играют неприглядную роль с самого начала конфликта.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция всерьёз обсуждают передачу Украине ядерного оружия. По данным ведомства, Германия отказалась участвовать в этой авантюре. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал такие планы прямой передачей ядерного оружия воюющей стране и пообещал симметричный ответ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше