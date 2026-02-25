Небензя заявил о готовности РФ ответить на передачу ядерного оружия Киеву

«Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям», — приводит заявление Небензи постпредство России при ООН.
Он выразил надежду, что в Лондоне и Париже найдутся здравомыслящие и рассудительные люди. Они смогут удержать своих лидеров от подобных шагов.
Также Небензя отметил, что европейские страны играют неприглядную роль с самого начала конфликта.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция всерьёз обсуждают передачу Украине ядерного оружия. По данным ведомства, Германия отказалась участвовать в этой авантюре. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал такие планы прямой передачей ядерного оружия воюющей стране и пообещал симметричный ответ.
