Уиткофф оценил работу российской делегации на переговорах

Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17−18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.