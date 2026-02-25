Короля Норвегии Харальда V госпитализировали на Тенерифе с инфекцией

Король Норвегии Харальд V попал в больницу. Его госпитализировали на Тенерифе с инфекцией и обезвоживанием.
Согласно опубликованному на сайте норвежского королевского дома сообщению, состояние 89-летнего монарха хорошее.
«Король получает лечение в связи с инфекцией и обезвоживанием…» — говорится в публикации.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал фото бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в Лувре, назвав снимок «концом британской короны».
