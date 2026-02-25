Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский назвал сроки возможной трехсторонней встречи

Владимир Зеленский заявил, что очередная трёхсторонняя встреча России, США и Украины может состояться в течение ближайших дней — «на этой неделе или в течение десяти дней».

Владимир Зеленский заявил, что очередная трёхсторонняя встреча России, США и Украины может состояться в течение ближайших дней — «на этой неделе или в течение десяти дней». Об этом сообщает телеканал ТСН.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил о возможных переговорах в трёхнедельный срок, которые могли бы открыть путь к личной встрече лидеров трёх стран.

Напомним, предыдущий раунд переговоров прошёл в Женеве 17−18 февраля, по итогам которого глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал новый раунд, а Киев заявил о прогрессе.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины заявили о готовности к компромиссам в мирных переговорах.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше