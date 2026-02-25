Депутат Госдумы Кошелев рассказал о новых правилах освоения земельных участков

Новые правила освоения земельных участков вступят в силу в России с 1 марта 2028 года. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что после вступления в силу соответствующего закона у собственников смогут изымать земельные участки в случае их неиспользования по целевому назначению или неосвоения.
Собеседник агентства объяснил, что, согласно закону, под освоением земельного участка понимается приведение его в состояние, которое пригодно для использования по целевому назначению.
Вместе с тем парламентарий отметил, что собственники земельных участков, на которых будут выявлены признаки неиспользования, смогут устранить нарушения в установленном порядке.
