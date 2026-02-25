В США уничтожили крупнейший архив документов об НЛО после указа Трампа

20 февраля злоумышленники стёрли сотни гигабайтов данных с главного сервера сайта The Black Vault. Это онлайн-архив, который 30 лет собирает исследователь Джон Гринуолд-младший. За это время он отправил властям свыше 11 тысяч запросов на раскрытие информации. Архив насчитывал более 3,8 миллиона рассекреченных документов.