Замглавы МИД Украины поспорила в СБ ООН с Небензей о национальности

Беца поспорила в СБ ООН с потомком казаков Небензей о национальности.

ООН, 25 фев — РИА Новости. Замглавы МИД Украины Марьяна Беца в ходе заседания СБ ООН решила оспорить национальность постпреда РФ в ООН Василия Небензи — потомка казаков с запорожской фамилией.

«Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: её трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца (замглавы МИД Украины — ред.), и вы, пан Мельник (постпред Украины в ООН — ред.)», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

«Для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев — в России, миллионы русских — на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете. Дело не в этом. Национальность у нас общая, а вот веры — разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать серебреников», — продолжил он.

Замглавы МИД Украины Беца, в свою очередь, возразила, заявив, что Небензя, по ее мнению, «не украинец». Она также исключила, что русские и украинцы — один народ.

