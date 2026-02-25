Небензя призвал Европу прекратить торпедировать переговоры по Украине

«Напомню в заключение еще одно заявление нашего президента (Владимира Путина) о том, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну, то Россия к этому готова. Выбор у вас есть: пересмотреть безрассудный курс на нагнетание конфронтации с Россией, прекратить руководствоваться логикой “войны до последнего украинца” и торпедировать не мытьем, так катаньем ведущиеся переговоры», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.