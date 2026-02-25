Трамп обвинил Иран в нежелании отказываться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не желает отказываться от разработки ядерного оружия. При этом Иран якобы более, чем Соединенные Штаты, заинтересован в заключении сделки, считает американский лидер. Этой темы Трамп коснулся во время обеда с представителями прессы накануне ежегодного президентского обращения к Конгрессу, передает CNN.