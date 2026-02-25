Трамп обвинил Иран в нежелании отказываться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не желает отказываться от разработки ядерного оружия. При этом Иран якобы более, чем Соединенные Штаты, заинтересован в заключении сделки, считает американский лидер. Этой темы Трамп коснулся во время обеда с представителями прессы накануне ежегодного президентского обращения к Конгрессу, передает CNN.
Трамп указал на то, что при этом Иран прямо не заявляет об отказе от создания ядерного оружия.
Напомним, переговоры американских и иранских представителей намечены на четверг, 26 января. Они должны состояться в Женеве. Президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров представителей Вашингтона с Тегераном призвал Иран заключить сделку, пригрозив «плохим днем».
При этом президента США Дональда Трампа все больше разочаровывают собственные военные советники. Они утверждают, что лишь одного сокрушительного удара по Ирану не хватит, чтобы принудить Тегеран к переговорам на условиях Вашингтона.
Тем временем Национальная разведывательная служба Израиля Моссад полагает, что Вашингтон способен провести интенсивную операцию против Тегерана длительностью четыре-пять дней или растянуть ее до недели.