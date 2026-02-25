Россиян предупредили о звонках мошенников от лица судебных приставов

Россиянам начали поступать звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками службы судебных приставов.
Как сообщает РИА Новости, аферисты сообщают потенциальным жертвам, что у тех якобы имеются неоплаченные штрафы ГАИ, по которым уже начисляются пени.
После этого мошенники предлагают россиянам срочно оплатить штраф, чтобы не допустить его роста. Затем они присылают жертвам в смс фальшивую ссылку.
Ранее жителей России предупредили о мошеннических рассылках от имени фейковых маркетплейсов и онлайн-магазинов.