Россиян предупредили о звонках мошенников от лица судебных приставов

Россиянам начали поступать звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками службы судебных приставов.

Как сообщает РИА Новости, аферисты сообщают потенциальным жертвам, что у тех якобы имеются неоплаченные штрафы ГАИ, по которым уже начисляются пени.

После этого мошенники предлагают россиянам срочно оплатить штраф, чтобы не допустить его роста. Затем они присылают жертвам в смс фальшивую ссылку.

Ранее жителей России предупредили о мошеннических рассылках от имени фейковых маркетплейсов и онлайн-магазинов.