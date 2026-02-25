В России отреагировали на освобождение экс-посла Британии в США Мандельсона: подробности

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что экс-посла Британии в США Питера Мандельсона, задержанного по делу о связях с финансистом Джеффри Эпштейном, освободили под залог. При этом, по мнению Дмитриева, это произошло в государстве, которое проявляет снисходительность к педофилам.