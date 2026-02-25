Ричмонд
В России отреагировали на освобождение экс-посла Британии в США Мандельсона: подробности

Дмитриев: Мандельсона отпустили под залог в стране, снисходительной к педофилам.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что экс-посла Британии в США Питера Мандельсона, задержанного по делу о связях с финансистом Джеффри Эпштейном, освободили под залог. При этом, по мнению Дмитриева, это произошло в государстве, которое проявляет снисходительность к педофилам.

«Связанный с Эпштейном Мандельсон освобожден под залог в Великобритании, стране, благосклонной к педофилам», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Ранее в Лондоне задержали экс-посла Великобритании в США Мандельсона. По данным Sky News, его подозревают в превышении полномочий и возможной утечке секретных данных Эпштейну.

Как ранее писал KP.RU, подозреваемый в возрасте 72 лет освобожден под залог на время дальнейших следственных действий. От дополнительных комментариев правоохранители отказались, сославшись на тайну следствия.

