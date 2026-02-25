Ричмонд
Названы регионы России с самым дешевым бензином

РИА Новости: самая низкая цена литра бензина в январе была в Курганской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Самая низкая средняя цена литра бензина на заправках в России по итогам января была в Курганской, Томской областях и Алтайском крае, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Росстата.

По данным Росстата, в среднем литр бензина в январе на заправках в Курганской области стоил 60,55 рубля. Это самая низкая цена в стране. На втором месте — Томская область, где цена составила 61,61 рубля за литр. Замыкает тройку лидеров Алтайский край, там бензин автовладельцам обходился в 61,71 рубля.

В первую десятку регионов страны с самой низкой средней стоимостью автомобильного топлива также вошли: Челябинская (61,83 рубля за литр бензина), Омская (62,18 рубля), Новосибирская (62,25 рубля), Кемеровская (62,32 рубля) и Ивановская области (62,43 рубля), республики Коми (62,63 рубля) и Марий Эл (62,77 рубля).

Самый дорогой бензин в январе был на Дальнем Востоке: в Камчатском крае — 83,42 рубля за литр, Сахалинской области — 82,44 рубля, Магаданской области — 79,65 рубля.

В среднем по России литр бензин в январе стоил 65,63 рубля.

Росстат проводит свои расчеты средней цены по данным еженедельного мониторинга цен более чем в 1800 АЗС, расположенных в 280 обследуемых городах России.

