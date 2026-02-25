Названы регионы России с самым дешевым бензином

По данным Росстата, в среднем литр бензина в январе на заправках в Курганской области стоил 60,55 рубля. Это самая низкая цена в стране. На втором месте — Томская область, где цена составила 61,61 рубля за литр. Замыкает тройку лидеров Алтайский край, там бензин автовладельцам обходился в 61,71 рубля.