Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ угрожали оружием сотруднице полиции в Гуляйполе

РИА Новости: ВСУ во время мародерства в Гуляйполе угрожали сотруднице полиции.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ угрожали оружием сотруднице украинской полиции за попытку пресечь мародерство в Гуляйполе Запорожской области, рассказал РИА Новости беженец Леонид.

По его словам, ситуация произошла, когда боевики ВСУ вывозили награбленные товары из одного из магазинов.

«У моей соседки дочь в полиции служила, она им сказала: “Вы что делаете, ребята?” В ответ на неё наставили автоматы, и она ничего не смогла сделать», — рассказал собеседник агентства.

Минобороны 27 декабря сообщило, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.