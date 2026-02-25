ВСУ угрожали оружием сотруднице полиции в Гуляйполе

ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ угрожали оружием сотруднице украинской полиции за попытку пресечь мародерство в Гуляйполе Запорожской области, рассказал РИА Новости беженец Леонид.
По его словам, ситуация произошла, когда боевики ВСУ вывозили награбленные товары из одного из магазинов.
«У моей соседки дочь в полиции служила, она им сказала: “Вы что делаете, ребята?” В ответ на неё наставили автоматы, и она ничего не смогла сделать», — рассказал собеседник агентства.
Минобороны 27 декабря сообщило, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.