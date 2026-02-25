Ричмонд
Глава МИД Венесуэлы встретился с гендиректором отделения ООН в Женеве

Иван Хиль Пинто обсудил вопросы укрепления мира с Татьяной Валовой.

КАРАКАС, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто обсудил с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой вопросы налаживания партнерских отношений для укрепления мира и устойчивого развития.

«Мы обсудили насущную необходимость налаживания партнерских отношений между народами, способствующих миру, правам человека, взаимопониманию и общему благополучию», — написал Хиль на своей странице в Telegram-канале.

Глава МИД отметил, что на встрече было подчеркнуто важное значение укрепления международного сотрудничества, позволяющего правительствам, частному сектору и гражданскому обществу совместно работать над обеспечением устойчивого развития.

