Эксперт по КНДР Ланьков рассказал о планах после депортации из Латвии

СЕУЛ, 25 фев — РИА Новости. Ведущий мировой эксперт по КНДР Андрей Ланьков заявил РИА Новости, что намерен продолжить свою лекционную поездку после депортации в Эстонию, ситуация с задержанием в Латвии «почти что разрешилась».
Ранее полиция в Риге прямо во время лекции задержала корееведа Ланькова, чья лекция о КНДР должна была состояться в Риге во вторник в 19.00 по местному времени (20.00 мск). По словам очевидцев, Ланькова с лекции увели представители муниципальной полиции и увезли в иммиграционную службу Латвии.
Ланьков уточнил РИА Новости, что его задержали «перед лекцией».
«Думаю, что ситуация почти что разрешилась, меня депортируют в Эстонию», — сообщил кореевед. При этом он подтвердил, что намерен продолжать запланированную лекционную поездку по странам Европы.
«Да, планирую», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
Как указано в Telegram-канале Ланькова, 25 февраля была запланирована лекция в Таллине (Эстония), затем в Люксембурге (27 февраля), Лиссабоне (28 февраля) и Дублине (2 марта).
Андрей Ланьков — российский историк, востоковед, ведущий мировой эксперт по КНДР. Он преподает в Университете Кукмин в Сеуле.