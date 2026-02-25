Евродепутат Вилимски: положить конец кризису на Украине нужно дипломатией

Евродепутат раскритиковал планы сообщества по утверждению 20-го пакета санкций в отношении РФ, заявив, что подобное решение является «политически безответственным и саморазрушительным». Он отметил, что предыдущие рестрикции лишь нанесли ущерб самой Европе, так как из-за них выросли цены на энергоносители, снизилась конкурентоспособность и увеличились затраты для европейского населения. «Было бы ошибкой снова и снова ужесточать одни и те же меры и ожидать другого результата», — добавил Вилимски.