Евродепутат Вилимски: положить конец кризису на Украине нужно дипломатией

ВЕНА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутат Европарламента от оппозиционной правой Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски призвал к урегулированию украинского конфликта путем переговоров вместо введения новых антироссийских рестрикций и поставок оружия Украине.
«Евросоюз по-прежнему делает ставку на эскалацию, а не на мир. Смерть должна, наконец, прекратиться путем переговоров, а не за счет все новых и новых поставок [Киеву] оружия и принятия пакетов санкций», — привела пресс-служба партии его слова.
Евродепутат раскритиковал планы сообщества по утверждению 20-го пакета санкций в отношении РФ, заявив, что подобное решение является «политически безответственным и саморазрушительным». Он отметил, что предыдущие рестрикции лишь нанесли ущерб самой Европе, так как из-за них выросли цены на энергоносители, снизилась конкурентоспособность и увеличились затраты для европейского населения. «Было бы ошибкой снова и снова ужесточать одни и те же меры и ожидать другого результата», — добавил Вилимски.
Он также поддержал решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать принятие 20-го пакета санкций. «Орбан показывает, что в Европе все еще есть политики, у которых хватает смелости отказываться от санкционного автоматизма и вместо этого призывать к мирным переговорам», — подчеркнул депутат.
Еврокомиссия ранее неоднократно заявляла о намерении утвердить 20-й пакет рестрикций к 24 февраля, чтобы об этом смогла объявить в Киеве ее председатель Урсула фон дер Ляйен. Однако Венгрия и Словакия заблокировали это решение, равно как и выделение €90 млрд Украине, требуя от Брюсселя и Киева возобновления транзита российской нефти в эти государства, который украинская сторона заблокировала 27 января.