Артиллеристы уничтожили до взвода украинских боевиков в Харьковской области

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы одним снарядом РСЗО «Торнадо-С» уничтожили до взвода украинских боевиков, прятавшихся в здании в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир расчета группировки войск «Север» с позывным «Москва».
«Была обработана цель — скопление личного состава в укрытии. Расчетом БПЛА было обнаружено до взвода националистов. Дождались пока они (соберутся — ред.) в одном здании. (Расчет РСЗО — ред.) быстро и точно выехал, отработал по зданию. Цель уничтожена», — сказал он.
