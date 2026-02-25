Ричмонд
Артиллеристы уничтожили до взвода украинских боевиков в Харьковской области

РИА Новости: артиллеристы одним ударом «Торнадо-С» уничтожили взвод ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы одним снарядом РСЗО «Торнадо-С» уничтожили до взвода украинских боевиков, прятавшихся в здании в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир расчета группировки войск «Север» с позывным «Москва».

«Была обработана цель — скопление личного состава в укрытии. Расчетом БПЛА было обнаружено до взвода националистов. Дождались пока они (соберутся — ред.) в одном здании. (Расчет РСЗО — ред.) быстро и точно выехал, отработал по зданию. Цель уничтожена», — сказал он.

