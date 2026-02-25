Ричмонд
Боец ВС России Москва сообщил об уничтожении взвода ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы группировки российских войск «Север» одним снарядом РСЗО «Торнадо-С» уничтожили до взвода военнослужащих ВСУ, которые прятались в здании в Харьковской области.

Об этом РИА Новости рассказал командир расчёта с позывным Москва. Он отметил, что украинские боевики были обнаружены расчётом БПЛА, после чего было принято решение дождаться, пока они не соберутся в одном здании.

«Быстро и точно (расчёт РСЗО. — RT) выехал, отработал по зданию. Цель уничтожена», — добавил Москва.

Ранее агентство сообщило, что украинские войска на Харьковском направлении компенсируют кадровый дефицит БПЛА.

