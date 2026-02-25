«Это кусок металла, пока не ржавеет»: Филиппов вернулся с Олимпиады со сломанной медалью, Петросян — без багажа

«Фанатов очень много написало. Когда открывал соцсети, счётчики сообщений зашкаливали — плюс 100 сообщений. Пока ответить не смог, просто пост написал: “Спасибо всем большое!” Здесь, на интервью, тоже могу поблагодарить своих фанатов: спасибо большое за ваши поздравления, за вашу поддержку — и тех, кто был в Милане, и тех, кто из Питера. Это приятно, гораздо легче выступать, когда видишь, сколько у тебя фанатов и как они за тебя переживают, болеют», — добавил россиянин.