«Это кусок металла, пока не ржавеет»: Филиппов вернулся с Олимпиады со сломанной медалью, Петросян — без багажа

Российские спортсмены почти в полном составе вернулись в Россию из Милана. Петра Гуменника в Петербурге встретили не только поклонники, но и одногруппники из ИТМО, а сам фигурист из аэропорта отправился на день рождения брата. Никита Филиппов по прибытии в Москву заявил, что успел повредить серебряную медаль, и признался, что собирается обзавестись золотом следующих Игр. От общения с прессой и фанатами отказалась только Аделия Петросян, появившаяся в зоне прилёта без багажа. Вместо неё ответ перед СМИ держал хореограф Даниил Глейхенгауз.
В Москве и Санкт‑Петербурге с размахом встретили российских спортсменов, принимавших участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Италии. Желанию прикоснуться к олимпийцам не помешал даже поздний прилёт спортсменов, однако к общению с фанатами и прессой оказались готовы далеко не все.
Аделия Петросян, приземлившись во Внуково, прошла мимо камер и плакатов болельщиков, сославшись на время (границу она прошла около четырёх часов утра) и проблемы с багажом: по данным РИА Новости со ссылкой на сотрудника аэропорта, её багаж на момент прилёта ещё не был доставлен в Москву. Даже на вопрос о выступлении в финале Гран‑при России она огроничилась коротким «не знаю».
Более общительным оказался Даниил Глейхенгауз, который не стал хвалить выступления соотечественников на Олимпиаде. По его словам, российские фигуристы выступили в Милане хуже, чем четыре года назад в Пекине, где Александра Трусова исполнила пять четверных прыжков. Вдобавок он ответил на наболевший вопрос о травмах Петросян, которые, по мнению некоторых экспертов, могли помешать ей забраться на пьедестал.
«С Байкалом точно в её случае ничего не связано, но боли и травмы весь сезон были. Мы об этом рассказывали», — подчеркнул Глейхенгауз.
Впрочем, даже несмотря на падение в произвольной программе и итоговое шестое место, настроение у его ученицы было хорошим.
«После интервью Аделии, где она сказала, что ей будет тяжело возвращаться в Россию, мы сразу поговорили. Сейчас она в хорошем настроении. Понятно, что Аделия хотела большего, но получилось, как получилось. В первое время ей было тяжело справиться эмоционально, это нормально. Но уже во время показательных и после, на церемонии закрытия Олимпиады, Аделия была в хорошем настроении. Она смотрит в будущее с позитивом», — цитирует Глейхенгауза Sport24.
Правда, на международной арене перспективы российского фигурного катания пока туманны. Ещё до гала‑концерта в Милане Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что Олимпиада стала исключением для российских фигуристов — запрет на выступление на других соревнованиях организации продолжает действовать.
«Лично с ними не общаюсь. Люди, которые с ними разговаривают, вроде что‑то там говорят про потепление и про какие‑то хорошие вайбы. Но я это, мне кажется, слышу три года», — добавил специалист.
Надежд не теряет и Пётр Гуменник. По прибытии фигуриста в северную столицу отец и сестра встретили его с тортом и цветами, а болельщики — с большим плакатом «Пётр Первый».
«Какие спортивные планы — чемпионат мира, следующая Олимпиада? Пока план — финал Гран‑при России, самое первое соревнование, которое будет в марте. На этот чемпионат мира нас ещё не допустили. Буду надеяться, что в следующем сезоне получится на каких‑то международных соревнованиях выступить. Если так, то буду к ним готовиться, как‑то прогрессировать, чтобы смотреться на международной арене наилучшим образом», — цитирует спортсмена «Чемпионат».
Однако вместо катка фигурист первым делом отправился на день рождения брата, который выпал на день его возвращения из Италии, а ещё наверняка ответил на несколько поздравлений — за время Игр телефон у петербуржца раскалывался.
«Фанатов очень много написало. Когда открывал соцсети, счётчики сообщений зашкаливали — плюс 100 сообщений. Пока ответить не смог, просто пост написал: “Спасибо всем большое!” Здесь, на интервью, тоже могу поблагодарить своих фанатов: спасибо большое за ваши поздравления, за вашу поддержку — и тех, кто был в Милане, и тех, кто из Питера. Это приятно, гораздо легче выступать, когда видишь, сколько у тебя фанатов и как они за тебя переживают, болеют», — добавил россиянин.
Ответить лично фигурист смог и одногруппникам из ИТМО, которые в числе прочих приехали в аэропорт повидаться с ним. За своего звёздного студента они переживали прямо в альма‑матер, где специально организовали прямой эфир прокатов. А вот сам олимпиец, в отличие от болельщиков, за выступление не волновался и доказал, что его не зря прозвали стратегом.
«Как удалось сохранить олимпийское спокойствие? Благодаря хорошей стратегии. В первый день я был немного рассеян, потому что увидел много друзей, всяких развлечений. Потом пришлось немного сконцентрироваться, чтобы прийти к выступлению в хорошей форме. Первое чувство после проката? Я был немножко удивлён. Я думал, что если сделаю все элементы чисто, меня будут переполнять эмоции, и мне нужно будет только сдерживаться. Но на самом деле я остался более‑менее спокоен, пришлось самому стараться выдавать эмоции в финале программы», — признался Гуменник.
Несмотря на отсутствие медали, расстроенным фигурист точно не выглядел: своим выступлением он остался доволен, отметив, что сделал на соревнованиях в Милане всё возможное. Чужие прокаты россиянин, на удивление, практически не смотрел, но одного конкурента всё же смог выделить.
«Это было удивительно, результат невообразимый. Лучше всех откатал Миша Шайдоров, он сделал всё, большой молодец. В такой ситуации, когда лидеры допустили ошибки, он смог реализовать свою программу и свой шанс по максимуму использовал, смог стать олимпийским чемпионом. Общались ли мы? Да, немножко общались», — заключил Пётр, после чего отправился на фотосессию с юными фанатами.
Пётр Гуменник.
© Алексей Даничев.
Купался в лучах славы и единственный российский призёр Олимпиады в Милане и Кортине — Никита Филиппов. Свою серебряную медаль ски‑альпинист до Москвы в целости и сохранности довезти не смог: случайно уронил, из‑за чего на награде появился скол.
«Была шутка, что сдам медаль на цветмет. Хочу сказать, что это просто кусок металла, который напоминает, какие эмоции я подарил себе и зрителям, и тем, кто меня поддерживает. Пока не ржавеет. Небольшой скол остался — уронил её один раз. Медаль хорошая, увесистая. Весит 500 граммов. Тот факт, что я единственный российский спортсмен с медалью на этой Олимпиаде, добавляет ценности результату. Хотелось, чтобы наши ребята взяли больше медалей. Но я рад был быть медаленосцем от нашей страны», — сказал Филиппов журналистам.
В Италии ски‑альпинист запомнился ещё и своим чувством юмора: чего стоил только их с Коростелёвым шутливый диалог на тему нехватки в олимпийской деревне средств предохранения. После возвращения в Москву спортсмен продолжил шутить: выразил надежду, что «Спартака» станет чемпионом РПЛ раньше, чем он завоюет олимпийское золото, а также пообещал прийти на стадион красно‑белых.
«Я болельщик “Спартака”. Мой отец и дядя болели за красно‑белых. Не было варианта болеть за другую команду. На матчах “Спартака” бывал. Даже как‑то с чемпионата России улетал на матч “Спартака”. Хотелось бы приехать в этом сезоне, привезти медаль. Меня пригласили 9 марта на игру с “Акроном”, но не получится, скорее всего. 8 марта — последняя гонка в Азербайджане. Но, может быть, ближе к лету», — цитирует Филиппова «СЭ».
Не стал спортсмен всерьёз реагировать и на ситуацию со спонсорскими телефонами, которые в Италии не достались только спортсменам из России.
«Самый главный смартфон я получу от друга. Мы с ним поспорили: если выиграю медаль, он мне покупает последний iPhone. Ещё обещали слиток золота», — хвастался Филиппов «Чемпионату».
Как ни странно, главный юморист среди российских олимпийцев оказался самым амбициозным и без запинки озвучил главную цель: взять золото на Играх во Французских Альпах через четыре года.