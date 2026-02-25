Патриарх Кирилл предупредил об опасности уныния

«Уныние приносит очень большой вред. Прежде всего оно указывает на незнание основ духовной жизни, либо на то, что вера очень слабая, либо на то, что человек и не задумывается о вере, живет как неверующий. Поэтому, как только уныние прикасается к душе, необходимо этому состоянию сразу поставить пределы, чтобы оно не господствовало над мыслями, над чувствами, чтобы не порабощало личность», — отметил патриарх Кирилл.