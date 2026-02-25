Каспарова заочно обвинили в уклонении от обязанностей иноагента

Шахматист Гарри Каспаров* стал фигурантом нового уголовного дела. Его заочно обвинили в уклонении от обязанностей иноагента.
Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Отмечается, что следствие заочно обвинило Каспарова в совершении двух преступлений, оба дела объединены в одно производство.
Ранее бывший председатель российского правительства Сергей Степашин рассказал об иноагентах, которым не суждено вернуться в Россию.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.