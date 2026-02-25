Ричмонд
Источник рассказал о попытке сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

РИА Новости: три страны пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Польша, Прибалтика и Украина, используя белорусскую оппозицию, планировали сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря 2025 года сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» находится в республике «со вчерашнего дня» и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов. Минобороны РФ 30 декабря 2025 года сообщило, что «Орешник» официально заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

«Ещё в прошлом году на профильных мероприятиях (белорусской оппозиции — ред.) с участием польских и украинских представителей обсуждалась координация действий по срыву возможного его размещения в республике. Ставка делалась на информационную кампанию: создание медийного фона и формирование у западных партнёров ощущения “эскалации”, на которую якобы целенаправленно идут Минск и Москва», — рассказал РИА Новости источник.

По его словам, таким образом инициаторы надеялись вызвать у администрации президента США Дональда Трампа негативную реакцию в отношении Белоруссии и России.

