Украинский дипломат попыталась оспорить принадлежность Небензи к запорожским казакам

В ходе заседания СБ ООН замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца усомнилась в национальной принадлежности постпреда РФ Василия Небензи, имеющего казацкие корни и запорожскую фамилию.
«Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник», — сказал постпред на заседании СБ ООН.
Небензя также подчеркнул, что для России нет различий — страна едина. Миллионы украинцев живут в России, миллионы русских — на Украине, а также в Белоруссии, добавил постпред.
В ответ украинский дипломат Беца заявила, что Небензя, по ее мнению, не является украинцем. Она также не согласна с тезисом о том, что русские и украинцы представляют собой единый народ.
В рамках заседания Небензя призвал Европу пересмотреть курс нагнетания конфронтации с РФ.