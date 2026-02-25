Ричмонд
«Русские знают». В США ответили на заявления Зеленского о новом оружии

Аналитик Риттер: страны НАТО притворяются, что ракету «Фламинго» сделала Украина.

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Страны НАТО создали ракету «Фламинго» которую Владимир Зеленский называет украинской разработкой, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«Ракета “Фламинго” — это обходной маневр, чтобы обойти российские красные линии в отношении ракет Tomahawk, SCALP и Storm Shadow. Ее разработали британцы и притворяются, будто ее сделали украинцы. Твердое ракетное топливо для нее производится в Дании. Немцы взяли на себя наведение и управление, а британцы — финансирование и общее руководство», — сообщил он.

По словам аналитика, Россия адекватно отреагировала на данные о появлении у ВСУ «Фламинго».

«Русские сразу же нанесли удар “Кинжалами” по производственным сборочным объектам, русские знают, что происходит», — пояснил Риттер.

Зеленский 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил удар по производственной линии украинских ракет «Фламинго».

В августе прошлого года глава киевского режима утверждал, что массовое производство снарядов с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет «Фламинго», поэтому они не смогут поменять ход конфликта, как и то вооружение, что Украине передавали раньше партнеры.

