В Гааге проукраинские активисты устроили акцию протеста у посольства России

Российских дипломатов в Гааге хотели свести с ума громкими шарманками.

Источник: © РИА Новости

ГААГА, 25 фев — РИА Новости. Проукраинские активисты устроили акцию протеста у посольства РФ в Гааге с использованием шарманок, превысив допустимый для городских улиц уровень шума, с целью «свести с ума» российских дипломатов, сообщила газета Telegraaf.

Житель Гааги организовал «музыкальную» протестную акцию у здания посольства России в Гааге во вторник. В рамках акции четыре передвижные музыкальные шарманки были установлены вплотную к зданию дипмиссии.

Уровень шума от звучания шарманок достигал не менее 120 децибелов, что значительно превышает допустимые для городских улиц нормы. Громкая мелодия звучала с 8.00 и до самого вечера и была слышна в окрестностях посольства.

«Мы исходим из того, что в посольстве от этого совсем сойдут с ума», — заявил газете организатор акции.

В Нидерландах уровень шума в городах регулируется муниципальными правилами. В жилых районах ориентировочные пределы обычно составляют около 50−60 дБ днем и ниже ночью. Для мероприятий требуется специальное разрешение, при котором устанавливаются отдельные лимиты, как правило значительно ниже 100 дБ.

