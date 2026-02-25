Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно о якобы имеющихся у президента США Дональда Трампа планах завершить конфликт на Украине к 4 июля.
При этом Зеленский, слова которого приводит РИА Новости, подчеркнул, что согласен с американским лидером.
«Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США», — отметил он.
Ранее доцент Андрей Сидоров заявил, что 4 июля 2026 года является важнейшей датой для Трампа. В этот день в США будут отмечать 250-летие декларации независимости.