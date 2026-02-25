Конвой при поддержке Тунберг планирует доставить помощь на Кубу 21 марта

«Конвой “Наша Америка” призывает сообщества всего мира собирать помощь и собираться в Гаване. Днём прибытия конвоя в Гавану станет 21 марта, и этот более широкий формат позволит обеспечить доставку максимально возможного объёма помощи на Кубу наиболее эффективным и оперативным способом», — сказала Ортега.