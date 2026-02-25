Ричмонд
Конвой при поддержке Тунберг планирует доставить помощь на Кубу 21 марта

Эквадорский конвой «Наша Америка» планирует прибыть на Кубу 21 марта.

Источник: © РИА Новости

КИТО, 25 фев — РИА Новости. Международный конвой «Наша Америка» прибудет на Кубу 21 марта с гуманитарной помощью на фоне ужесточения санкций США, рассказала РИА Новости эквадорская активистка Мария Луиса Ортега.

«Конвой “Наша Америка” призывает сообщества всего мира собирать помощь и собираться в Гаване. Днём прибытия конвоя в Гавану станет 21 марта, и этот более широкий формат позволит обеспечить доставку максимально возможного объёма помощи на Кубу наиболее эффективным и оперативным способом», — сказала Ортега.

По словам активистки, речь идёт не только о поставках продовольствия и медицинских принадлежностей, но и о международной мобилизации в поддержку самоопределения народов и суверенитета государств. Среди участников инициативы — шведская экоактивистка Грета Тунберг, ранее присоединившаяся к гуманитарной миссии в поддержку жителей Газы.

Ортега пояснила, что проект был расширен с первоначальной концепции «флотилии» до «конвоя» и будет включать помощь морским, воздушным или сухопутным путём. К участию приглашены общественные организации, профсоюзы и граждане стран Латинской Америки, Европы и Северной Америки.

Инициатива направлена на преодоление последствий экономической осады Кубы, которая привела к социальной напряжённости на острове, продолжительным отключениям электроэнергии, нехватке продовольствия и медикаментов, а также перебоям в работе базовых служб.

В состав помощи планируется включить непортящиеся продукты, зерно, консервы и товары для детей, базовые медикаменты и средства первой помощи, фонари, солнечные лампы, батареи и портативные зарядные устройства, а также финансовые пожертвования.

Собеседница добавила, что в ближайшие дни будут объявлены пункты сбора в разных странах, при этом точка отправления пока определяется, ведётся формирование экипажей и логистических команд для судов или чартерных рейсов.

Активистка призвала государства региона перейти от заявлений на международных площадках к практическим шагам по оказанию помощи Кубе, подчеркнув, что, несмотря на риски в условиях дипломатической напряжённости, инициатива опирается на принципы международного гуманитарного права.

