Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США рассказали, кто помог Украине разработать ракету «Фламинго»

Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ракета «Фламинго», которую Владимир Зеленский представляет как украинскую разработку, на самом деле создана странами НАТО.

Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ракета «Фламинго», которую Владимир Зеленский представляет как украинскую разработку, на самом деле создана странами НАТО.

В эфире YouTube-канала он рассказал, что проект курируют британцы, твёрдое топливо производят в Дании, а за наведение и управление отвечают немцы. По мнению аналитика, это попытка обойти «красные линии» России в отношении ракет Tomahawk, SCALP и Storm Shadow.

Риттер также отметил, что Россия оперативно отреагировала на появление «Фламинго», нанеся удары «Кинжалами» по производственным объектам. Зеленский ранее подтвердил факт удара по производственной линии этих ракет.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал сроки возможной трехсторонней встречи.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше