Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошади

Sun: брату Карла III бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошади.

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Брату короля Великобритании Карла III, экс-принцу Эндрю Маунтбеттен-Виндзору запретили ездить верхом на лошади, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.

В минувший четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном и был отпущен после около 12 часов под стражей. После задержания полиция провела обыски по месту жительства Эндрю в доме Вуд-Фарм в поместье Сандрингем в графстве Норфолк, а также в загородной резиденции «Ройал-Лодж» на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир, где он жил до выселения на фоне скандала.

«С момента задержания на прошлой неделе ему запретили кататься на лошади. Считается, что это выглядит плохо. Они считают, что его не стоит видеть радостным и улыбающимся верхом на лошади, как это было в Виндзоре», — приводит газета слова источника.

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.

Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
