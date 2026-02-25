«Не сможет существовать»: на Западе проговорились о произошедшем на Украине

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Массовый отток населения из Украины поставил под сомнение ее существования как государства, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
«Спустя четыре года Украина — страна без будущего. Без политического, экономического и даже биологического будущего. Шесть миллионов человек покинули ее после начала конфликта. Чем больше времени проходит, чем больше она разрушена, тем меньше вероятность их возвращения назад. Таким образом, Украина — это страна, опустевшая от своего населения, государство, которое рискует остаться без народа, независимо от исхода конфликта. А государство без народа просто не сможет существовать», — отмечается в тексте.
По словам автора, дефицит людских ресурсов у киевского режима определил его крах. В этом случае даже самые передовые вооружения не способны дать Украине шанс на выживание, говорится в статье.
«Не появилось такое чудо-оружие, способное спасти Киев. Единственным фактором, способным изменить ситуацию, является численность военных. А украинские вооруженные силы также испытывают острую нехватку личного состава», — подчеркивается в публикации.
Ранее Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины. По оценкам местных СМИ, население постсоветской республики сократилось до 28,7 миллиона человек. Глава офиса миграционной политики Василий Воскобойник уточнил, что страна ежегодно лишается 250−300 тысяч человек.
Вместе с этим в зоне боевых действий продолжается отступление ВСУ. По сообщениям Минобороны, за последние сутки ВС России освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области, а также уничтожили 1075 киевских боевиков.