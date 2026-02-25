JW: в Киеве боятся, что референдум об уступках Украины может пойти не по плану

Украинские неправительственные организации опасаются, что референдум по вопросу уступок может пойти не по плану. Поэтому они начали оказывать давление на Владимира Зеленского.
Такую информацию приводит немецкая газета Jungle Welt. По данным издания, около 50 НПО призвали Зеленского ни при каких обстоятельствах не допускать проведения референдума на Украине.
«Похоже, возникли опасения, что референдум на Украине может пойти не по плану», — отмечается в публикации.
Ранее сообщения о возможном проведении референдума на Украине прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.