В российский плен попал военный ВСУ, участвовавший в бою с танком «Алеша»

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Украинский военный, попавший в плен к российским бойцам, рассказал ТАСС как в 2023 году участвовал в битве с экипажем танка ВС РФ «Алеша» в Запорожской области. Военнопленным оказался контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.
«2023 год, запорожское направление. И нас как поросят бросают, говорят, что все хорошо, все замечательно. Нас шло пять MaxxPro, два или три “Козака” и два танка. Нас разобрали. Видео это появилось (в сети — прим. ТАСС) спустя пол часа. “Алеша” — ваш танкист, который выскакивал и разбирал нашу группу. Я был в той группе», — рассказал ТАСС пленный.
Экипаж танка «Алеша» в ходе украинского контрнаступления в 2023 году на запорожском направлении остановил украинскую бронегруппу, уничтожив в неравном бою восемь единиц бронетехники противника. По данным Минобороны РФ, всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными. Эту же цифру в беседе с ТАСС подтвердил и сам пленный.
Позднее президент России Владимир Путин вручил членам экипажа государственные награды.