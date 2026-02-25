В США стерли архив документов об НЛО за 30 лет, пишут СМИ

По данным Daily Mail, стирание главного сервера произошло спустя всего несколько часов после заявления Трампа. По словам Гринвальда, хостинг-провайдер Black Vault не понял, что именно произошло, сообщив, что речь идет не о повреждении данных, а об их удалении. Издание поясняет, что, вероятно, кто-то намеренно стер данные сервера, при этом избежав полного отключения сайта и срабатывания тревоги. По оценке Daily Mail, возможно, имела место хакерская атака.